Samuel L. Jackson è sicuro:'Ho perso un Oscar a causa di una scena tagliata'

In un'intervista rilasciata a Vulture, Samuel L. Jackson ha dichiarato che, dal suo punto di vista, un montaggio ritenuto eccessivo di un film che girò negli anni '90 gli impedì all'epoca di essere preso in considerazione dall'Academy per una candidatura al premio Oscar. Con un montaggio differente l'epilogo sarebbe stato diverso.

Il film è Il momento di uccidere, diretto da Joel Schumacher, nel quale Jackson interpreta Carl Lee, un afroamericano che si vendica dello stupro della figlia uccidendo i due responsabili e viene difeso dall'avvocato Jake Brigance (Matthew McConaughey) e dalla studentessa di legge Ellen Roark (Sandra Bullock).



"Le cose che hanno tolto mi hanno impedito di ottenere un Oscar" ha dichiarato l'attore, che ha sottolineato il proprio stupore quando scoprì il taglio di una scena di Il momento di uccidere in particolare:"Davvero, figli di pu***na? Mi avete tolto quella merda?'".



Una sequenza che ebbe molto successo tra coloro che la videro:"Era il mio primo giorno di lavoro su quel film, ho fatto un dialogo in una stanza con un attore e l'intero fottuto set era in lacrime quando ho finito" ha raccontato Jackson. Ma poi l'amara scoperta:"Quella strozzata non è nel film! E so perché non c'è. Perché non era il mio film e non cercavano di farmi diventare una star".



Anche successivamente a Jackson - che ha partecipato nel ruolo di Nick Fury in Secret Invasion dell'MCU - sono capitati episodi analoghi ma ora ha maggiore consapevolezza:"Ci sono cose che ho fatto in alcuni film in cui ho detto 'Aspetta un attimo. Perché hai tolto quel momento dal film? Perché il momento in quel film è più grande del film'". Tuttavia, Jackson non cova rancore per l'episodio del film di Schumacher:"Quando uccido quei ragazzi li uccido perché mia figlia ha bisogno di sapere che quei ragazzi non sono più sul pianeta e non le faranno mai più del male, che farò di tutto per proteggerla. È così che ho interpretato quel personaggio per tutto il tempo, e c'erano cose specifiche che abbiamo girato, cose che ho fatto per assicurarmi che lei capisse e che nel processo di montaggio sono state tolte. Sembrava che avessi ucciso quei tizi e poi avessi pianificato ogni mossa per farla franca. Quando l'ho visto ero seduto lì e dicevo 'Come? Che ca**o'".



