Samuel Jackson è sicuro che dopo Avengers: Endgma ci sarà un nuovo gruppo di Vendicatori

Il futuro del Marvel Cinematic Universe verrà svelato nel mese di luglio con l'uscita di Spider-Man: Far From Home e la presenza dei Marvel Studios al Comic-Con di San Diego. In attesa di scoprire cosa ci aspetta dalla fase 4, Nick Fury in persona Samuel L. Jackson ha parlato dei nuovi Vendicatori e dell'introduzione del Multiverso.

"Penso sempre che ci sia spazio per raccontare ogni tipo di storia," ha detto Jackson parlando con CinemaBlend. "E ad un certo punto sapete anche voi che metteranno insieme un nuovo gruppo di Avengers o una cosa del genere per affrontare le nuove minacce. Nick sa che qualcosa sta arrivando, in Captain Marvel ha capito che là fuori ci sono cose di cui non sa niente e che dovranno essere affrontate."

"Questo ci porta in una situazione molto differente, perché noi non sappiamo in che tempo o spazio siamo in realtà, o almeno io non lo so. So che sono passati 5 anni e noi non sappiamo 'Okey siamo andati avanti o indietro? Cos'è successo? Dove siamo?' Quindi non è facile da capire, ma sappiamo che ci sarà sempre qualcosa da qualche parte, e abbiamo anche aperto al concetto di Multiverso...dai."

Una sorta di Multiverso è stato introdotto nel MCU con i "viaggi nel tempo" di Avengers: Endgame ed è anchestato nominato da Mysterio (Jake Gyllenhaal) nel trailer di Spider-Man: Far From Home, ne sapremo quindi sicuramente di più nel nuovo capitolo dedicato all'arrampicamuri. Secondo voi chi potrebbe formare il nuovo team degli Avengers? Diteci la vostra, come sempre, nei commenti qui sotto.