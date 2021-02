Quella volta in cui Samuel L. Jackson fu scambiato per Fishburne e scoppiò la polemica

Qualche anno fa il giornalista Sam Rubin ha commesso il clamoroso errore di scambiare Samuel L. Jackson per Laurence Fishburne, ricevendo una sonora tirata d'orecchie da parte della star del MCU che non ha accettato di buon grado il fatto che due attori venissero scambiati con così tanta leggerezza solo per il comune colore della pelle.

Nel corso di un'intervista realizzata per promuovere Robocop, andata in onda durante il programma mattutino Ktla, Rubin ha parlato per errore di uno spot del Super Bowl di una casa automobilistica di cui è protagonista il celebre attore che interpreta il Morpheus di Matrix.

Questo riferimento erroneo è stato mal digerito da Samuel L. Jackson che visibilmente arrabbiato ha detto: "Tu sei matto, come molti utenti di Twitter. Non sono Laurence Fishburne. Non ci assomigliamo tutti. Possiamo essere di colore e famosi, ma non siamo tutti uguali".

Il conduttore, molto risentito e visibilmente scosso, ha cercato di riportare la conversazione nei ranghi, provando a concentrarsi sul cinema. Ma Jackson non ha voluto sorvolare sulla discussione, sottolineando di essere diverso da qualsiasi altra star di colore, portando anche ad esempio Morgan Freeman e spiegando di non essere mai stato protagonista di alcuna pubblicità per le grandi multinazionali.

Probabilmente non sapete che proprio Fishburne era stato contattato per il ruolo di Jackson in Pulp Fiction, l'attore però ha rifiutato quella parte per la leggerezza con cui nel film viene trattato il tema della droga. Di recente poi, Fishburne ha confermato che non sarà in Matrix 4.