Samuel L Jackson sbotta a Tarantino per le critiche agli attori MCU: 'Cosa saremmo allora?

Non ci è nuova la posizione di Quentin Tarantino verso gli eroi Marvel e tale Universo in generale. All'inizio di quest'anno infatti le dichiarazioni di Tarantino sui film Marvel escludevano ogni possibilità per il regista di dirigere un prodotto Marvel. Per Tarantino, inoltre, gli attori del MCU sarebbero famosi non sarebbero vere star del cinema.

Qualche tempo fa sul Podcast 2 Bears, 1 Cave, Quentin Tarantino ha affermato, riguardo agli attori dell'Universo Marvel, che "non sono star del cinema". Fondamentalmente, per il regista il successo di tali attori deriverebbe semplicemente dal loro personaggio, non dalla loro persona.

Ed ecco che è entrato in azione Samuel L. Jackson (attore che ha lavorato spessissimo con Tarantino, come in The Hateful Eight, Pulp Fiction e Jackie Brown), che ha risposto così:

"Serve un attore per interpretare quei personaggi così particolari, e la notorietà di un film è sempre stato, cosa, il numero di sederi che si siedono per vederlo? Di cosa stiamo parlando?" ha affermato l'attore su The View. Jackson aggiunge anche che: "Non è una controversia quella di sapere che questi attori sono delle star del cinema. Chadwick Boseman è Black Panther. Non puoi negarlo, è una star".

Insomma, Jackson sottolinea che non c'è un modo per distinguere star del cinema o non, e sicuramente che ottenere fama e notorietà dopo aver interpretato un personaggio della Marvel è comunque un successo proprio di una star del cinema.

In ogni caso, Quentin continua ad esprimersi sull'Universo Marvel: a tal proposito, vi consigliamo di dare un'occhiata alle dichiarazioni su quale film Marvel farebbe Tarantino.

