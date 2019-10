Samuel L. Jackson risponde a Scorsese: 'È come dire che Bugs Bunny non fa ridere'

In risposta alle dichiarazioni personali e condivisibili di Martin Scorsese sono già intervenuti James Gunn (Guardiani della Galassia, The Suicide Squad) e Simu Liu (Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings), ma in una recente intervista di Variety anche Samuel L. Jackson ha voluto dire la sua sulle parole del regista.

Ricordiamo che Martin Scorsese ha sostanzialmente definito i film del Marvel Cinematic Universe come "dei parchi a tema che non hanno nulla a che vedere con il suo ideale di cinema, dove gli attori fanno ciò che possono con quello che hanno". Al netto della pacifica attestazione di un punto di vista totalmente personale, fatto di sensibilità autoriali pluriennali e ormai parte stessa del cineasta, la cosa non è andata giù a molti fa e a diversi esponenti del MCU, specie perché Scorsese ha ammesso candidamente di "non averli visti, pur avendoci provato".



Samuel L. Jackson è invece più pacato e dà una risposta saggia, spiegando: "Voglio dire, è come dire che Bugs Bunny non fa ridere. I film sono film. Ci sono anche molte persone a cui non piacciono i suoi lavori, per dire. Tutti hanno una propria opinione, quindi credo che vada bene e si debba rispettare il suo punto di vista. Questo non impedirà di certo di continuare a produrre questi film".



Cosa ne pensate?