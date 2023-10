Samuel L. Jackson rinunciò a The Truman Show: riteneva lo script poco interessante!

Se la bravura di un interprete fosse stabilita solo ed esclusivamente dagli Oscar, allora potremmo tessere ben poche lodi a Samuel L. Jackson, visto che il nostro è ancora fermo a quota 0 (o meglio, quota 1 se si considera il Premio Onorario del 2022). Ma, per fortuna, non è soltanto una statuetta a rendere immenso un attore.

Dall'"Ezechiele 25, 17" di Pulp Fiction al "C'era un’idea" di The Avengers, la carriera di Jackson è ormai leggenda: ogni suo personaggio, mai banale ma sempre sfaccettato, è diventato icona, scrivendo pagine di storia del cinema moderno e contemporaneo.

Di recente, Samuel L. Jackson è entrato nel cast di The Movie Critic, il prossimo ed ultimo film dell’acclamato regista Quentin Tarantino, che va ad aggiungersi alla ricca bacheca di progetti ai quali l’attore statunitense ha preso parte.

Nonostante il suo percorso sia letteralmente invidiabile, forse vi troviamo una macchia, un piccolo, grande rimpianto. Può sembrare assurdo ma Samuel L. Jackson rifiutò il ruolo da protagonista in The Truman Show di Peter Weir, uno dei cult più acclamati ed amati di tutti i tempi.

Il motivo non è affatto complicato, anzi non fa altro che alimentare lo stupore verso tale scelta. L’attore, infatti, decise di declinare l’offerta perché riteneva che il film avesse una sceneggiatura poco interessante e coinvolgente.

Inoltre, Jackson ha dichiarato che non avrebbe provato particolare entusiasmo nel dare volto al personaggio di Truman Burbank, ritenuto da lui eccessivamente passivo ed ingenuo. C’è da dire che è in buona compagnia: infatti, anche Robin Williams e Gary Oldman rifiutarono la medesima proposta.

Forse, alla fine è stato meglio così. Senza questi grandi “no”, Jim Carrey non avrebbe avuto la possibilità di regalarci una delle interpretazioni più intense e peculiari di sempre, facendo di The Truman Show un capolavoro senza età.

Un’unica scelta sbagliata, tuttavia, non ha eclissato un’intera carriera di gloria e successi su successi. Intanto Samuel L. Jackson che ha criticato Tarantino per la scarsa inclusione di attori neri in C’era una volta… a Hollywood, non ha intenzione di arrestare il proprio viaggio trionfale nel mondo di Hollywood.

E voi avreste gradito l'interpretazione di Jackson nei panni di Truman? Dite la vostra nei commenti.