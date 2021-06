Samuel L. Jackson riceverà finalmente il suo primo Oscar: ecco i nuovi premi alla carriera

L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences ha annunciato che Samuel L. Jackson, Elaine May e Liv Ullmann riceveranno l'Oscar onorario alla carriera durante la cerimonia dei Governor Awards che si terrà il 15 gennaio 2022. Danny Glover, invece, verrà onorato per il suo impegno umanitario.

"Siamo entusiasti di presentare i Governors Awards di quest'anno a quattro premiati che hanno avuto un profondo impatto sia sul cinema che sulla società", ha dichiarato David Rubin, presidente dell'Academy. "Samuel Jackson è un'icona culturale il cui lavoro dinamico ha risuonato tra i generi, le generazioni e il pubblico di tutto il mondo, mentre l'approccio audace e senza compromessi di Elaine May al cinema, come scrittrice, regista e attrice, risuona più forte che mai con gli amanti del grande schermo. Il coraggio e la trasparenza emotiva di Liv Ullmann hanno regalato al pubblico interpretazioni profondamente toccanti e l'impegno decennale di Danny Glover per la difesa della giustizia e dei diritti umani riflette la sua dedizione nel riconoscere la nostra umanità dentro e fuori dallo schermo."

Jackson, al suo primo Oscar dopo la nomination come Miglior Attore Non Protagonista ottenuta grazie alla sua leggendaria performance in Pulp Fiction di Quentin Tarantino, in più di 40 anni ha recitato in oltre 100 pellicole che hanno incassato in totale ben 8.6 miliardi di dollari al box office. Da Jurassic Park a Fa' la cosa giusta di Spike Lee, passando per Star Wars e l'attuale ruolo di Nick Fury nel Marvel Cinematic Universe.