Samuel L. Jackson riceve l'Oscar alla Carriera ma i fan sono sul piede di guerra

La notte degli Oscar sta arrivando e con essa anche le polemiche. Lo scorso venerdì Samuel L. Jackson ha ricevuto dalle mani di Denzel Washington il suo primo Oscar alla Carriera e questo ha fatto notevolmente infuriare i suoi fan che avrebbero voluto vedere la sua premiazione nel corso dell'evento di domenica sera al Los Angeles Theatre.

Si tratta del primo Oscar ricevuto dall'attore in quasi 50 anni passati a lavorare sia dietro che davanti la macchina da presa e nel consegnare questo ambito premio l'amico e collega Denzel Washington ha detto: "152 film e 27 miliardi di incassi, più di qualsiasi altro attore nella storia".

Dal canto suo Samuel L. Jackson riconoscente per questo ambito premio ha ricordato la sua infanzia di ragazzino balbuziente che mai e poi mai avrebbe potuto immaginare di arrivare tanto lontano: "È incredibile come un ragazzino con la balbuzie di Chattanooga, nel Tennessee, sia arrivato così lontano. Ho cercato di intrattenere il pubblico nel modo in cui Hollywood ha intrattenuto me".

In molti non hanno visto di buon occhio la sua premiazione anticipata e si sono scatenati sui social. Un utente ha scritto: "Non riesco a credere che gli Oscar si siano persi la straordinaria opportunità di premiare in diretta Samuel L Jackson, probabilmente l'attore più famoso ad aver ricevuto un Oscar quest'anno, e sicuramente uno degli attori più apprezzati dal grande pubblico".

E mentre la polemica imperversa e siamo certi che continuerà a farlo ancora per un po', vi ricordiamo tutte le nomination per Oscar 2022.