Samuel L. Jackson ancora con Quentin Tarantino: la star entra nel cast di The Movie Critic

Non poteva andare diversamente: la storica collaborazione tra Quentin Tarantino e Samuel L. Jackson è destinata a continuare anche con l'attesissimo The Movie Critic, dato che quello della star è il primo nome associato al cast del decimo e ultimo film dell'autore.

La notizia è stata riportata in esclusiva dal noto insider Daniel Richtman, e al momento della stesura di questo articolo non è stata confermata ufficialmente da altre fonti. Tuttavia non dovrebbe trattarsi di una sorpresa, dato che nelle scorse ore lo stesso Samuel L. Jackson è stato interrogato su una possibile reunion con Quentin Tarantino durante un'intervista con la rivista Vulture, e a specifica domanda l'autore ha rifiutato di di commentare.

In attesa di nuovi aggiornamenti che possano confermare o smentire lo scoop di Daniel Richtman, comunque considerato uno dei più affidabili insider del settore, ricordiamo che un eventuale casting di Samuel L. Jackson in The Movie Critic di Quentin Tarantino rappresenterebbe la settima collaborazione tra l'attore e il regista, dopo quelle per Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill, Bastardi senza gloria (come voce narrante), Django Unchained e The Hateful Eight, l'ottava inserendo nel conteggio anche Una vita al massimo di Tony Scott (scritto da Tarantino). La produzione di The Movie Critic dovrebbe iniziare a fine settembre ma, a causa dello sciopero del sindacato degli attori e degli sceneggiatori, vanno sicuramente messi in conto anche eventuali ritardi.

