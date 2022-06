Samuel L. Jackson: 'preferisco essere Nick Fury, non faccio film a caccia di Oscar'

Samuel L. Jackson ha condiviso la sua opinione sul prendere parte ai film fatti per vincere un Oscar. In un'intervista con Variety, l'attore afferma che preferirebbe concentrarsi sulla realizzazione di film più tradizionali rispetto a quelli che sono generalmente considerati per gli Academy Awards.

Jackson, che recentemente ha risposto ai registi sulla questione Marvel, è stato nominato anni fa per l'Oscar come miglior attore non protagonista per aver interpretato Jules Winnfield in Pulp Fiction di Quentin Tarantino. L'attore ha ricevuto inoltre l'Oscar onorario all'inizio di quest'anno:

"Per quanto fossi sfinito al riguardo, ho pensato: 'Beh, avrei dovuto vincere un Oscar per questo o avrei dovuto vincerlo per quello e non è successo', dopo aver superato la cosa molti anni fa, non è stato un grosso problema per me", ha detto Jackson. "Mi diverto sempre ad andare agli Oscar. Non vedo l'ora di ricevere un cesto regalo per essere un presentatore."

L'attore ha parlato del tipo di ruoli cinematografici che è più interessato a perseguire. "Non avrei mai permesso agli Oscar di essere misura del mio successo o di fallimento come attore", ha detto. "Il mio parametro di successo è la mia felicità: sono soddisfatto di quello che sto facendo? Non sto facendo film a caccia di statuette. Sai: 'Se fai questo film, vincerai un Oscar.' No, grazie. Preferirei essere Nick Fury. O divertirmi a essere Mace Windu con una spada laser in mano".

Per concludere, vi lasciamo con le parole di Samuel L. Jackson su Secret Invasion.