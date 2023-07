Samuel L. Jackson:'Poca inclusione di attori neri in C'era una volta a Hollywood'

Samuel L. Jackson, assiduo collaboratore di Quentin Tarantino, ha raccontato che cosa non gli è piaciuto di C'era una volta a... Hollywood, l'ultimo film del regista di Pulp Fiction. L'attore ha rilasciato un'intervista a Vulture, nella quale spiega il suo punto di vista sul lungometraggio con Leonardo DiCaprio e Brad Pitt.

Il tema è quello della mancanza di diversità:"Quando ho visto C'era una volta a... Hollywood, voglio dire, quanti neri ci sono in quel film? Forse tre. È stato un po' come guardare Quei bravi ragazzi, nel film ci siamo io e qualcun altro".



Jackson non ne ha parlato con Tarantino:"No. L'ho visto solo una volta da quando è uscito il film ed è stato alla cerimonia degli Oscar. Arrivò lì. È l'unica volta che l'ho visto e quella sera non avrei parlato di C'era una volta a... Hollywood". Sul nostro sito potete leggere la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood.



La carriera di Samuel L. Jackson è profondamente segnata dal legame con Quentin Tarantino, per il quale l'attore ha recitato in Pulp Fiction, Jackie Brown, Kill Bill Vol. 2, Bastardi senza gloria, Django Unchained e The Hateful Eight.

Non è la prima volta che Tarantino viene criticato per la mancanza di diversità nei suoi film a causa di scelte di casting spesso indirizzate ad attori bianchi.



Nel frattempo anche Quentin Tarantino è pazzo di Barbie e si è fiondato al cinema a vedere il film di Greta Gerwig e Oppenheimer di Christopher Nolan.