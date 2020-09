Samuel L. Jackson, ecco perché non sarà nel cast de Il principe cerca moglie 2

Il sequel de Il principe cerca moglie dovrebbe finalmente approdare nelle sale tra quest'anno e il 2021 con il ritorno di Eddie Murphy nell'iconico ruolo del Principe Akeem; tuttavia, nonostante gli fosse stato offerto un altro cameo per partecipare, sembra proprio che Samuel L. Jackson non tornerà nel film, ed ecco il perché...

Ricorderete tutti che nel primo film del 1988 diretto da John Landis, Samuel L. Jackson compariva in un breve cameo nei panni di un rapinatore che prendeva ripetutamente di mira il fast food di McDowell, dove lavorava in incognito il personaggio di Murphy; nel 2019, nel corso di una breve intervista, Murphy spiegò che il motivo principale del mancato ritorno di Jackson nel sequel è che l'attore era troppo impegnato per prendervi parte, il che non dovrebbe poi essere una grande sorpresa, vista la mole di film cui partecipa una delle star più amate dal pubblico.

Il piano iniziale di Eddie Murphy era quello di continuare ad avere il personaggio di Samuel L. Jackson ancora nei panni del rapinatore, che dopo oltre 30 anni non smetteva di rapinare il fast food di McDowell.

Intanto, siamo tutti in attesa dell'arrivo di un primo trailer di Coming 2 America (titolo originale de Il principe cerca moglie 2) che dovrebbe arrivare a breve. Ambientato dopo gli eventi del primo film, in Coming 2 America l'ex Principe Akeem Joffer è destinato a diventare re di Zamunda quando scopre di avere un figlio americano di cui non era a conoscenza: un ragazzo di strada nativo del Queens di nome Lavelle. Onorando l'ultimo desiderio del padre di crescere suo figlio come principe ereditario, Akeem e Semmi intraprendono un nuovo viaggio per l'America.

La notizia dell'arrivo del trailer sotto marchio Paramount sembra smentire definitivamente i rumor sul possibile acquisto da parte di Netflix, almeno per quanto riguarda gli Stati Uniti.