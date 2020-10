Samuel L. Jackson onorato come 'leggenda del cinema' al Festival di Savannah 2020

Apparso in oltre 100 pellicole, da Pulp Fiction ad Avengers: Endgame, Samuel L. Jackson ha regalato alcune delle interpretazioni più iconiche della storia della settima arte. Ne è convinto anche il Savannah College of Art and Design, che ha deciso di aprire il 23° SCAD Savannah Film Festival onorando l'attore come "leggenda del cinema".

"Samuel L. Jackson è diventato uno degli attori più influenti della nostra epoca e la star del cinema con il maggiore incasso di tutti i tempi" si legge sul sito dell'evento.

Durante la kermesse, secondo quanto riportato da Variety, verranno premiate altre grandi personalità di Hollywood quali Yahya Abdul-Mateen II (Distinguished Performance Award), Rachel Brosnahan (Spotlight Award, Actress), Millie Bobby Brown (Maverick Award), Ethan Hawke (Outstanding Achievement in Entertainment Award), Jennifer Hudson (Virtuoso Award), (Legends of Cinema Award), Glen Keane (Lifetime Achievement in Animation Award), Delroy Lindo (Spotlight Award, Actor), Tessa Thompson (Vanguard Award), Steven Yeun (Discovery Award) e Billy Cristal (Lifetime Achivement Award).

Tra le proiezioni più attese dell'evento segnaliamo I’m Your Woman con Rachel Brosnahan, Uncle Frank, Minari con Steven Yeun, The Good Lord Bird con Ethan Hawke, Nine Days, Sylvie’s Love con Tessa Thompson, Wander Darkly e Sound of Metal. One Night in Miami, esordio alla regia di Regina King presentato fuori concorso a Venezia 77, verrà proiettato per la serata di chiusura del 31 ottobre.

Vi ricordiamo che Jackson questa sera torna nelle tv italiane con S.W.A.T. - Squadra speciale anticrimine, thriller d'azione del 2003 in onda alle 21.15 su Paramount Network. Prossimamente, l'attore apparirà al fianco di Chris Rock in Spiral: L'Eredità di Saw, mentre è confermato anche un suo ritorno nei panni di Nick Fury per una serie Disney+ che lo vedrà come protagonista.