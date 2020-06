Samuel L. Jackson, i migliori e i peggiori film con la star de La tela dell'assassino

Oggi torna nelle tv italiane La tela con l'assassino, il thriller del 2004 con protagonista Samuel L. Jackson. Non si tratta certamente di uno dei film più apprezzati in cui ha recitato la star, e per l'occasione abbiamo dunque deciso di raccogliere le migliori e peggiori pellicole a cui ha preso parte secondo i voti degli utenti di IMDb.

Apparso di recente in The Banker e atteso in Spiral - L'eredità di Saw (in arrivo nel 2021), Samuel L. Jackson in oltre 40 anni ha recitato in oltre 100 pellicole che hanno incassato in totale ben 8,6 miliardi al box office globale, buona parte dei quali sono ovviamente dovuti al Marvel Cinematic Universe, che compare nella classifica dei migliori grazie al successo ottenuto dagli ultimi due Avengers.

Ecco le classifiche:

I MIGLIORI

Pulp Fiction (8.9) Quei bravi ragazzi (8.7) Avengers: Infinity War (8.5) Avengers: Endgame (8.4) Django Unchained (8.4

I PEGGIORI

Farce of the Penguins (4.1) Cell (4.3) XXX2: The Next Level (4.4) Kite (4.4) Def By Temptation (4.6)

Voi cosa ne pensate? Siete d'accordo con le scelte degli utenti di IMDb o avreste inserito qualche altro titolo? Fateci sapere la vostra, come sempre, nello spazio dedicato ai commenti. Per altre notizie: Giancarlo Esposito ha rivelato che Spike Lee avrebbe voluto anche Samuel Jackson in Da 5 Bloods.