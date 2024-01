Samuel L. Jackson, Joss Whedon lo costringe ad infrangere una regola scelta per Nick Fury

Tutti contro Joss Whedon: il coro di attori che sul set di The Avengers hanno avuto molteplici dissidi con il regista e sceneggiatore si allarga con una rivelazione su Samuel L. Jackson l'iconico Nick Fury dell'MCU.

Dopo le lamentele del primo sceneggiatore su Whedon per i suoi controversi comportamenti sul set che ne hanno decretato un graduale allontanamento dai Marvel Studios, pare che il regista abbia persino infranto l'unica regola imposta dall'attore per interpretare il direttore dello S.H.I.E.L.D come rivela il libro MCU:The Reign of Marvel Studios: "Quando Whedon si consultò con Jackson prima di scrivere la sceneggiatura, l'allora sessantaduenne attore aveva fatto solo una richiesta per Nick Fury: non voleva correre - si legge tra le pagine del libro di Joanna Robinson, Dave Gonzales e Gavin Edwards - ma quando Jackson ha tirato fuori la ceneggiatura e ha indicato una didascalia in cui Fury correva sul ponte dell'Helicarrier con un lanciarazzi 'Che cosa dice questo qui? Dice che corro!'".

Secondo il racconto, però, la risposta di Whedon non fomentò nessuno scontro: "Solo per questa volta. Correrai solo una volta". Un compromesso che alla fine Jackson accettò ma che rappresentò ancora una volta i rapporti tesi tra il cast e il regista. Tuttavia il clima sul set grazie alla professionalità degli attori pare rimase particolarmente sereno tanto che Robert Downey J. mangiava tranquillamente i propri snack durante le riprese!

Il 2023 è stato sicuramente l'anno del ritorno di Samuel L. Jackson nell'MCU: dopo la mini serie Secret Invasion, Nick Fury è apparso in Captain Marvel ma non sappiamo quando rivedremo ancora la superspia. Nei prossimi progetti di Jackson, infatti, c'è ancora Quentin Tarantino!