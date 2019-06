Samuel L. Jackson ha improvvisato una scena vista nel trailer di Spider-Man: Far From Home

Mentre sono state rese note le scene post-credit di Spider-Man: Far From Home, la promozione del film Marvel Studios continua apparentemente indisturbata.

Nel corso di una recente intervista promozionale, il co-protagonista Samuel L. Jackson ha svelato di aver improvvisato una scena già resa piuttosto celebre dal trailer del film.

Si tratta del momento in cui Peter Parker, evidentemente in difficoltà e nel bel mezzo di una crisi anti-autostima, afferma di non essere in grado di svolgere il compito che Nick Fury gli ha affidato: il personaggio di Jackson a quel punto replica: "Ma per favore, sei stato nello spazio!" (in originale: “Bitch, you went to space!”).

Ebbene l'interprete dell'ex leader dello S.H.I.E.L.D., quando gli è stato chiesto se quella battuta fosse nel copione, ha svelato un simpatico retroscena: "Probabilmente no."

Jake Gyllenhaal, interprete di Mysterio, seduto accanto a Jackson per l'intervista, ha aggiunto: "La battuta è stata improvvisata. Sto qui esclusivamente per attestarlo."





Il film di Jon Watts, che, lo ricordiamo, concluderà definitivamente la Infinity Saga iniziata nel 2008 con Iron Man, arriverà in Italia dal prossimo 10 luglio. Nel cast, oltre a Holland, Jackson e Gyllenhaal, anche Zendaya, Marisa Tomei e Jon Favreau.