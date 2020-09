Samuel L. Jackson da Guinness: è l'attore più redditizio di sempre

Questa sera va in onda 1408, film del 2007 diretto da Mikael Håfström, tratto dall'omonimo breve racconto di Stephen King. Tra i suoi protagonisti c'è l'immancabile Samuel L. Jackson, l'attore entrato nel Guinness World Record per essere il più redditizio di sempre.

Nel corso della sua carriera l'interprete di Jules Winnfield in Pulp Fiction ha fatto guadagnare al mondo del cinema oltre 8,6 miliardi di dollari e questa cifra è destinata ancora a salire visto il gran numero di film a cui partecipa ogni anno.

A far notevolmente lievitare i numeri attribuiti a Jackson sono state le sue partecipazioni a grandi franchise come quello di Star Wars, Jurassic Park e vari film del Marvel Cinematic Universe. Inoltre l'attore ha preso parte a quasi tutte le pellicole di Tarantino diventando anche la voce narrante originale in Bastardi senza Gloria.

Nessuno può dire di non aver mai visto un film con Samuel L. Jackson, stando a questi dati infatti sarebbe materialmente impossibile. In oltre 40 anni di carriera ha recitato in più di 100 pellicole conquistando spesso e volentieri il giudizio unanime di pubblico e critica.

