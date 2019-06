Samuel L. Jackson furioso per un errore nella promozione di Spider-Man: Far From Home

Mentre un rumor potrebbe aver svelato le sorprendenti scene-post credi di Spider-Man: Far From Home, continua incessante la campagna promozionale del sequel di Homecoming diretto da Jon Watts, che tra le altre cose ha commesso un errore davvero superficiale e sciocco ripreso via Instagram da Samuel L. Jackson.

In queste ultime ore, infatti, l'interprete di Nick Fury ha condiviso via Instagram l'immagine di un poster promozionale del cinecomic che vede immortalato il suo personaggio, mettendolo però a confronto con un altro poster di Spider-Man: Far From Home e rivelando dunque un errore lampante di qualche addetto marketing.



In sostanza, l'iconica benda sull'occhio di Nick Fury è sull'occhio sbagliato. Come risaputo, l'occhio ferito (le origini in Captain Marvel) del direttore dello SHIELD è quello sinistro, così sin dai tempi di Iron Man 2, quando fece la sua prima apparizione nel MCU. Dopo undici anni, però, qualcuno ha pensato bene di sbagliare occhio e mettere la benda su quello destro, per giunta ricevendo l'approvazione di qualche commissione di controllo interna affinché l'immagine diventasse virale come character poster.



Samuel L. Jackson si è un po' alterato e ha scritto tra lo scherzoso e lo sconcertato sotto la foto della comparazione: "Uhhhh, cosa CA**O STA SUCCEDENDO QUI?!". Spider-Man: Far From Home uscirà nelle sale italiane il prossimo 10 luglio.