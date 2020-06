Samuel L. Jackson è fissato col colore viola: leggete per credere

Quando sei un attore del calibro Samuel L. Jackson il minimo che tu possa aspettarti è avere una produzione disposta a non fare troppi problemi nell'accontentare qualche tua richiesta, soprattutto quando si tratta di qualcosa che è possibile realizzare senza troppo sforzo: piazzare qualcosa di viola un po' ovunque, ad esempio.

Già, nel caso in cui non l'aveste notato, sappiate che la star di tanti film di Quentin Tarantino ha una vera, insana passione per il colore viola, tanto da averne effettivamente inserito un po' in gran parte dei film a cui ha partecipato.

L'esempio più eclatante è la spada laser di Mace Windu in Star Wars, ma la lista è piuttosto lunga: si va dal vestito indossato da Mr. Glass in Unbreakable e Glass, ma è facile notare anche l'anello di Spy o il cappello viola visto in Ipotesi di Reato.

Finita qui? Assolutamente no! In Black Snake Moan vediamo il buon Samuel suonare una chitarra viola, mentre in Snakes on a Plane lo vediamo avere a che fare con un serpente viola e blu; il colore preferito di Jackson si trova poi anche sulle SIM utilizzate dalla compagnia di Richmond Valentine in Kingsman, mentre in Turbo il viola è il colore principale del personaggio a cui l'attore presta la voce, Frusta.

Avete mai notato altri attori fissati con un colore in particolare? Fatecelo sapere nei commenti! Samuel L. Jackson, intanto, ci ha recentemente intrattenuti con delle esilaranti fiabe per bambini in quarantena.