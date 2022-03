Samuel L. Jackson contro i critici dei cinecomic: 'I film sono film, punto'

Da quando il genere è cresciuto a livello esponenziale, sono spuntati come funghi i critici dei cinecomic. In molto sostengono infatti che questi non siano realmente film per via delle trame scadenti e la moltitudine di effetti speciali. Queste affermazioni non sembrano però piacere a Samuel L. Jackson, da anni interprete di Nick Fury nel MCU.

In una recente intervista con il quotidiano britannico The Times, l'attore ha sottolineato come ciascun film abbia parti dignità degli altri, precisando che al giorno d'oggi il mercato ha un predilezione di questo tipo di pellicole ed è per tale ragione più che giusto continuare a produrle.

"I film sono film, punto", ha detto Jackson. "Ci sono quei film che andavo a vedere da bambino. Mi sembravano assurdi all'epoca. L'abilità artistica del fare un film è qualcosa che è stato un mistero per così tanto tempo. Ora fare film non è più un mistero, tutti sanno come farlo. I bambini sanno come farlo con i loro telefoni. Ma non per questo avranno un valore minore, solo perché le persone non vedranno i loro film".

Ridley Scott ha definito i cinecomic noiosi come la m***a ma l'interprete di Nick Fury pensa che questo genere non sia altro che l'evoluzione dei film western che tanto successo hanno ottenuto alcuni anni fa: "È come se improvvisamente tutti fossero contrari, ma è sempre stato così", ha continuato. "Quando eravamo più giovani, le persone andavano a vedere film di cowboy e ora vanno a vedere film di supereroi, anche se a dire il vero anche prima avevano supereroi in televisione".

Prima di Samuel L. Jackson anche Paul Thomas Anderson ha difeso i cinecomic. Il celebre regista ha infatti precisato che sebbene negli ultimi anni venga data troppa importanza a questa tipologia di film, questi sono dopotutto assai gradevoli da guardare. Insomma, il dibattito continua. Chissà quale campana avrà la meglio tra le due nei prossimi anni.