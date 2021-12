Samuel L. Jackson compie 73 anni, i fan festeggiano il suo compleanno

Se di recente è stata pubblicata una nuovo foto di Samuel L. Jackson sul set di Secret Invasion, oggi la leggendaria star di Hollywood compie 73 anni, generando grande entusiasmo nei festeggiamenti dei fan sui social.

Riassumere la sua carriera è pressoché impossibile, vista la sua partecipazione a ben 123 pellicole dall'esordio in Together for Days nel 1972 fino all'ultimo Hitman's Wife Bodyguard del 2021. Dunque, nel corso della giornata, i fan dell'attore hanno diffuso sui social messaggi d'amore e omaggi legati ad alcune delle sue prove d'attore più memorabili. In queste righe andremo ora a citare alcuni dei suoi ruoli più iconici, basandoci sui post dei fan. Ovviamente, emerge, tra i più popolari, il suo recente ruolo all'interno del Marvel Cinematic Universe come Nick Fury. Non sono da meno lue sue varie interpretazioni nelle pellicole di Tarantino, a partire dalla loro prima collaborazione in Pulp Fiction fino a The Hateful Eight. Altro sodalizio memorabile è quello siglato con Spike Lee, che l'ha visto prendere parte ad alcuni dei suoi film migliori, come Fa la cosa giusta e Jungle Fever. Impossibile poi dimenticare le sue performance in grandi successi come Jurassic Park, Star Wars e Unbreakable.

Infine, se siete interessati ad approfondire la vostra conoscenza di questo grande attore, v'invitiamo a recuperare la nostra top e flop dei film con Samuel L. Jackson.