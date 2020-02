Samuel L. Jackson e Chris Rock nel trailer e poster ufficiale di Spiral: The Book of Saw

Dopo il trailer bootleg trapelato ieri, la Lionsgate ha diffuso in rete in via ufficiale il primo trailer del reboot di Saw, intitolato come anticipato nelle scorse ore Spiral: The Book of Saw.

Come al solito potete gustarvelo comodamente all'interno dell'articolo, mentre in calce all'articolo trovate il poster ufficiale.

Il film, nato da un'idea di Chris Rock, protagonista insieme a Samuel L. Jackson, è diretto Darren Lynn Bousman, già regista di Saw II, Saw III e Saw IV, che torna nel franchise creato da James Wan: il nuovo capitolo è incentrato su un detective che indaga su una serie di crudeli crimini.

Il trailer, che quasi ricorda più Seven di David Fincher piuttosto che un qualsiasi altro capitolo del franchise horror, prende il via con il personaggio di Rock, il detective Banks, che viene chiamato sulla scena di un raccapricciante omicidio, e ci spiega che l'assassino ha preso di mira in modo specifico i poliziotti. Il modus operandi del killer sembra quello di lasciare dietro di sé delle spirali rosse, che sembrano essere un riferimento al disegno sulle guance del celebre burattino di Jigsaw.

In che modo questo nuovo killer si collega agli eventi precedenti della serie? E Jigsaw stesso (Tobin Bell) apparirà in qualche modo nel film? Lo scopriremo solo in primavera, con la Lionsgate che ha fissato la data di uscita al 15 maggio. Nel cast, oltre a Rock e Jackson, anche Max Minghella e Marisol Nichols.



Spiral è stato scritto da Josh Stolberg e Pete Goldfinger, da un soggetto di Chris Rock. L'attore ha anticipato che il film conterrà anche più humor rispetto ai capitoli precedenti.