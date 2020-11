Samuel L. Jackson, l'attore è categorico:'Non chiamatemi leggenda'

Samuel L. Jackson è stato di recente premiato con il Legend of Cinema Award allo SCAD Savannah Film Festival. Tuttavia 'leggenda' è un termine che l'attore ammette di non accettare, perché lo mette a disagio. Un termine che comunque gli è stato spesso affibbiato, principalmente dal pubblico che l'ha amato sin dai primi ruoli cult.

"Le leggende sono persone che realizzano cose che non possono essere realizzate da altre persone, o hanno fatto qualcosa di super straordinario" ha raccontato l'attore a Entertainment Weekly.

"Ho semplicemente perseverato nel duro lavoro e nell'ostinazione di arrivare dove sono".

Samuel L. Jackson ha approfondito anche il discorso sulla fama, spiegando che si è reso conto di essere diventato famoso soltanto durante la presentazione di Die Hard - Duri a morire a Tokyo.



"Non lo capisci finché non lo sei là fuori nel mondo e sei in un posto dove non ti aspetti che le persone sappiano chi sei" ha confessato Jackson.

L'attore ha proseguito:"Amo i film. Non ho quella roba da 'Oh mio Dio, non sopporto di guardarmi sullo schermo!'. Bene, trova un altro lavoro, perché quello è, un affare che mi riguarda".

La star ha ricordato un gruppo di lavoro con il quale è rimasto in costante contatto: il team di The Hateful Eight:"Abbiamo un gruppo in cui ci messaggiamo ogni settimana per sapere come stanno gli altri, che cosa stanno facendo o per commentare la situazione politica. Questo è il legame cinematografico più forte che ho".



