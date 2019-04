Anche Samson Kayo insieme a Idris Elba e Sonoya Mizuno nel cast di Mouse Guard

Continua il casting dell'adattamento cinematografico del fumetto Mouse Guard, con l'Hollywood Reporter che annuncia adesso l'entrata nel cast del film di Samson Kayo, famoso comico britannico che va così a raggiungere i già annunciati Sonoya Mizuno, Andy Serkis e anche Idris Elba.

Nel cast figura anche Thomas Brodie-Sangster (Il Trono di Spade, Godless). Kayo nel film reciterà nei panni di Saxson, "membro della guardia reale con un temperamento focoso e molto melodrammatico", quindi esasperato nei toni e molto adatto al linguaggio espressivo e comico dell'attore.



Il film è basato come spiegavamo sulla serie a fumetti omonima, e seguirà questo gruppo di Mouse Guard alle prese con il loro compito di protettori di un mistico e affascinante mondo medievale, costantemente minacciato e attaccato da nemici "naturali" come volpi o aquile, guardando anche ad altri cattivi roditori come ad esempio i ratti.



Elba sarà Celanawe, una figura mentore ex-leggendario campione che si pensava morto ormai da decenni. Serkis sarà invece Midnight, il fabbro della guardia che cambia schieramento, si rivolta al gruppo e diventa sostanzialmente l'antagonista della storia, mentre Brodie-Sangster vestirà i panni di Liam, novello membro della Guardia che dovrà dimostrare il suo valore.



Mouse Guard sarà un film girato in motion capture prodotto da Matt Reeves, per un'uscita prevista tra la fine del 2020 e i primi mesi del 2021.