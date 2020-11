Samaritan, terminate le riprese del film con Sylvester Stallone: nuovo video dal set

Si sono concluse finalmente le riprese dell'annunciato e atteso Samaritan di Julius Avery (Overlord), superhero movie con protagonista il mitico Sylvester Stallone, lo stesso attore che per celebrare la cosiddetta "wrap production" ha deciso di condividere un video via Instagram per i suoi follower.

Samaritan è un thriller supereroistico basato su un'idea originale: il film racconta la storia di un giovane ragazzo che scopre che un mitico supereroe, scomparso 20 anni prima in seguito ad un tragico evento, in realtà è ancora vivo.

Per scrivere la sceneggiatura del progetto è stato scelto Bragi F. Schut, sceneggiatore di Escape Room, con la Balboa Productions di Stallone tra i partner di produzione. Nel cast del film troveremo al fianco di Stallone anche Javon "Wanna" Walton, Martin Starr (Silicon Valley, Spider-Man: Homecoming, Knocked Up), Pilou Asbæk (l'Euron Greyjoy de Il Trono di Spade), Dascha Polanco (Orange is the New Black) e infine Moises Arias (Ender's Game).

Le riprese erano state sospese a marzo ma i lavori sono ricominciati già da qualche settimana, come hanno dimostrato le prime foto dal set arrivate nei giorni scorsi.



L'uscita nelle sale è prevista per il 4 giugno 2021.



Cosa ne pensate? Aspettate con curiosità questo Samaritan? Fatecelo sapere come sempre nei commenti in calce alla notizia.