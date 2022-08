Samaritan, Sylvester Stallone supereroe oggi su Prime Video: tutto ciò che dovete sapere!

Oggi venerdì 26 agosto arriva in esclusiva sulla piattaforma di streaming on demand Prime Video il nuovo film Samaritan, con il grande Sylvester Stallone chiamato ad interpretare un leggendario supereroe di ritorno sulle scene dopo essere stato ritenuto morto per decenni.

Come al solito, vi forniamo all'interno dell'articolo 5 curiosità su Samaritan da conoscere prima di avviare la riproduzione del film:

La trama : Vent'anni fa, il vigilante con superpoteri di Granite City, Samaritan, è stato dichiarato morto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti credono che Samaritan sia morto nell'incendio ma altri in città sperano che sia ancora vivo. Il tredicenne Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton) è convinto che il suo misterioso e solitario vicino di casa, Mr. Smith (Sylvester Stallone), sia in realtà proprio il vecchio supereroe, che oggi vive come un eremita senza dare confidenza a nessuno. Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull'orlo del caos, Sam decide di convincere Smith ad uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.

Per altri contenuti vi rimandiamo direttamente al trailer ufficiale di Samaritan: il film è disponibile ora su Prime Video.