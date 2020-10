Samaritan: Sylvester Stallone supereroe in fuga nelle nuove foto dal set

Sono ripartite in sicurezza le riprese di Samaritan, sorta di cinecomic con protagonista Sylvester Stallone, la cui produzione era stata interrotta temporaneamente a causa della pandemia di COVID-19 che aveva costretto tutti alla chiusura. Oggi attraverso i social possiamo dare uno sguardo all'attore nelle nuove foto dal set.

Dopo le varie foto trapelate dal set di Samaritan grazie a qualche fan debitamente appostato, oggi possiamo dare un'occhiata alla produzione del film direttamente tramite il diretto interessato: Sylvester Stallone ha infatti postato sui suoi account social alcune immagini che lo ritraggono sul set della pellicola o nel corso di una seduta di trucco, o ancora in una sorta di teaser poster del film (potete visualizzarle tutte comodamente in calce a questa news).

La pellicola vedrà Stallone nei panni di un supereroe che il mondo non rivede più da parecchio tempo e che crede scomparso a causa di una battaglia colossale due decenni prima. Tuttavia, un giovane scopre che il suo eroe potrebbe essere ancora vivo e parte per un viaggio al fine di scoprire che fine abbia fatto e dove si trovi.

Diretto da Julius Avery, già alla regia di Overlord, e scritto da Bragi F. Schut (Escape Room) con l'aiuto di Mark L. Smith (The Revenant), Zak Penn (Ready Player One), e Chuck MacLean (City on a Hill), il film è basato su un soggetto dello stesso Schut. Nel cast al fianco di Stallone ci saranno Javon "Wanna" Walton, Martin Starr (Silicon Valley, Spider-Man: Homecoming, Knocked Up), Pilou Asbæk (Euron Greyjoy ne Il Trono di Spade), Dascha Polanco (Orange is the New Black) e infine Moises Arias (Ender's Game).

Samaritan ha una data d'uscita attualmente fissata al 4 giugno 2021, salvo eventuali rinvii dell'ultim'ora.