Samaritan: Sylvester Stallone mostra la sua forza nella prima foto ufficiale del cinecomic

Grazie a Total Film possiamo dare un'occhiata alla prima immagine ufficiale di Samaritan, cinecomic sui generis con protagonista Sylvester Stallone che trae ispirazione dai film degli anni '80 e che dovrebbe arrivare nelle sale cinematografiche la prossima estate, salvo nuovi slittamenti dell'ultim'ora. La regia è firmata da Julius Avery.

Nell'immagine ufficiale vediamo proprio l'eroe di Stallone intento a salvare un ragazzino da un mezzo che per poco non lo investiva. Il personaggio di Stallone riesce a bloccare il mezzo con il solo utilizzo della mano dimostrando una forza strabiliante sotto gli occhi stupiti dei passanti.

Samaritan è un thriller supereroistico basato su un'idea originale: il film racconta la storia di un giovane ragazzo che scopre che un mitico supereroe, scomparso 20 anni prima in seguito ad un tragico evento, in realtà è ancora vivo.

Nella sua chiacchierata con Total Film, il regista Julius Avery ha parlato del tono della pellicola: "Negli anni '80 non avevamo proprio i supereroi, avevamo gli eroi dei film d'azione. E Sly era la cosa più vicina a Superman all'epoca. Quindi perché non metterlo in un film di supereroi? Sembra qualcosa di fresco e fico, di quelli che la gente non vede l'ora di vedere".

Per scrivere la sceneggiatura del progetto è stato scelto Bragi F. Schut, sceneggiatore di Escape Room, con la Balboa Productions di Stallone tra i partner di produzione. Nel cast del film troveremo al fianco di Stallone anche Javon "Wanna" Walton, Martin Starr (Silicon Valley, Spider-Man: Homecoming, Knocked Up), Pilou Asbæk (l'Euron Greyjoy de Il Trono di Spade), Dascha Polanco (Orange is the New Black) e infine Moises Arias (Ender's Game).

Le riprese erano state sospese a marzo ma i lavori sono ripresi abbastanza rapidamente e queste si sono concluse senza ulteriori problemi lo scorso novembre. La data d'uscita di Samaritan è fissata al 4 giugno 2021.

Nell'attesa di un primo trailer, ecco alcune foto dal set di Samaritan.