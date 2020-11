Samaritan, Sylvester Stallone si gode un sigaro durante una pausa sul set

Come immaginiamo la vita di Sylvester Stallone? Sicuramente piena d'azione e adrenalina, almeno stando all'immaginario che i tanti film a cui ha preso parte in mezzo secolo di onorata carriera. Anche agli uomini d'azione più inossidabili, però, spetta ogni tanto un momento di meritato relax.

Il buon Sly in questo momento si trova sul set per le riprese di Samaritan, in cui la star di Rocky e Rambo dovrebbe interpretare... Un supereroe! Al momento non si conoscono ancora troppi dettagli sulla trama, ma è lecito aspettarsi qualcosa di parecchio diverso dai cinecomic a cui siamo abituati.

Dettagli sul film a parte, dunque, dicevamo della vita del nostro Sly sul set: tramite Instagram l'attore si è mostrato durante una (breve?) pausa tra le riprese, nell'atto di godersi un buon sigaro. "L'eroe si prende una pausa dall'azione..." scrive Stallone in didascalia alla foto: e chi, d'altronde, si sentirebbe in diritto di negare qualche minuto di relax a chi da cinquant'anni non riesce a star fermo un attimo?

V'incuriosisce l'idea di vedere Stallone nei panni di un supereroe? Diteci la vostra nei commenti! Qualche giorno fa, intanto, Sly ha provato a darci un'idea delle dimensioni del set di Samaritan tramite alcune foto; un video, invece ci ha mostrato una testa di Stallone girovagare indisturbata per il set!