Samaritan, Sylvester Stallone festeggia su Instagram: ecco 3 nuove foto

Il film di supereroi Samaritan con Sylvester Stallone uscirà su Prime Video ad agosto, e nelle scorse ore la MGM e Prime Video hanno mostrato nuove foto ufficiali che potete ammirare comodamente in calce all'articolo.

Oltre ai tre scatti in anteprima, Stallone ha pubblicato anche due poster di Samaritan sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, commentando la notizia con grande entusiasmo: "Samaritan uscirà su Prime Video!" ha scritto la star di Rocky. "Dategli un'occhiata, è qualcosa di molto diverso, qualcosa di molto speciale e qualcosa di molto eccitante!"

Per il momento bisognerà credergli sulla parola, ma le premesse per un film molto interessante ci sono tutte: ambientato nella città immaginaria di Granite City, Samaritan racconta la storia del solitario signor Smith (Stallone), il vicino di casa del tredicenne Sam Cleary, che sospetta che sia il leggendario vigilante noto come il Samaritano, scomparso 20 anni prima dopo che l'intera città lo diede per morto in un incendio dopo una battaglia mortale con il cattivo Nemesis. Ma Granite City oggi è sempre più schiacciata dalla criminalità e dalla corruzione, e toccherà a Sam convincere il signor Smith ad interrompere la sua pensione e tornare ad essere un supereroe.

Annunciato nel 2019, Samaritan è solo l'ultima uscita di Sylvester Stallone nel mondo dei supereroi: l'attore è stato il protagonista dell'adattamento cinematografico Judge Dredd nel 1995 e, nel 2017 è entrato a far parte del Marvel Cinematic Universe come leader del clan Ravager Stakar Ogord/Starhawk in Guardiani della Galassia, vol. 2. L'attore si è poi unito al DC Extended Universe come voce di King Shark in The Suicide Squad di James Gunn nel 2021.

