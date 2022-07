Samaritan, svelata la data d'uscita italiana per il cinecomix di Sylvester Stallone!

Sylvester Stallone ha festeggiato su Instagram l'imminente uscita del suo nuovo film, il cinecomix originale Samaritan, e in queste ore per il progetto è stata confermata anche la data d'uscita per il mercato italiano.

La piattaforma di streaming on demand Prime Video ha annunciato che Samaritan uscirà il 26 agosto in Italia, in esclusiva per tutti gli abbonati. Si tratta della stessa data di uscita che Samaritan avrà negli USA, dove uscirà sempre su Prime Video, un dettaglio non da poco che dovrebbe fare la gioia degli appassionati nostrani del grande Sly, che non dovranno aspettare neanche un giorno per godersi la sua nuova fatica.

La trama del film, lo ricordiamo, segue il tredicenne Sam Cleary (Javon "Wanna" Walton), che sospetta che il suo misterioso e solitario vicino Mr. Smith (Stallone) sia in realtà un leggendario supereroe ritenuto morto, Samaritan: vent'anni prima, il vigilante di Granite City era stato infatti dichiarato deceduto dopo una battaglia contro il suo rivale, Nemesis, in un magazzino andato a fuoco. In molti oggi credono che Samaritan sia morto nell'incendio ma altri in città, come Sam, sperano che sia ancora vivo. Con l’aumentare delle azioni criminali e la città sull'orlo del caos, Sam decide di convincere il suo vicino a uscire allo scoperto per salvarli dalla rovina.

Samaritan è diretto da Julius Avery e scritto da Bragi F. Schut, con Sylvester Stallone in qualità di produttore insieme a Braden Aftergood. Nel cast, oltre alla star di Rocky, anche Pilou Asbæk, Dascha Polanco, Moises Arias. Stallone ha dichiarato a proposito di Samaritan: "Amo i film d’azione che hanno anche un cuore. Ho voluto prendere parte a Samaritan perché questa storia ha tanti livelli nei quali penso che le persone possano riconoscersi. È una sorta di racconto morale, allo stesso tempo molto coinvolgente da guardare. Siamo entusiasti che sarà disponibile a livello globale su Prime Video, dove i miei fan e il pubblico in tutto il mondo potranno goderselo insieme.”

Appuntamento fissato dunque al 26 agosto anche in Italia: quali sono le vostre aspettative? Ditecelo nei commenti.