Samaritan, Stallone pubblica una foto dal set: 'Le riprese procedono alla grande'

Nel pieno rispetto delle precauzioni anti-contagio da Coronavirus, procedono alacremente e senza troppi intoppi le riprese dell'atteso e intrigante Samaritan, superhero movie con protagonista il mitico Sylvester Stallone di cui proprio l'iconico attore di Rocky e Rambo ha postato via Instagram una nuova foto dal set.

Si tratta di uno scatto in bianco e nero che vede Sly di spalle e questo gigantesco martello alla Thor dietro le spalle, che stringe dal basso con la mano sinistra. Nel pubblicare l'immagine, Stallone ha scritto in didascalia: "Stiamo lavorando davvero duramente per rendere tutto fantastico. E sta andando tutto estremamente bene". Il che non può che farci piacere, considerando che si tratta di uno dei progetti "mini" mainstream più interessanti in arrivo il prossimo anno.



Samaritan è un thriller supereroistico basato su un'idea originale: il film racconta la storia di un giovane ragazzo che scopre che un mitico supereroe, scomparso 20 anni prima in seguito ad un tragico evento, in realtà è ancora vivo.

Per scrivere la sceneggiatura del progetto è stato scelto Bragi F. Schut, sceneggiatore di Escape Room, con la Balboa Productions di Stallone tra i partner di produzione. Nel cast del film troveremo al fianco di Stallone anche Javon "Wanna" Walton, Martin Starr (Silicon Valley, Spider-Man: Homecoming, Knocked Up), Pilou Asbæk (l'Euron Greyjoy de Il Trono di Spade), Dascha Polanco (Orange is the New Black) e infine Moises Arias (Ender's Game).

Le riprese erano state sospese a marzo ma i lavori sono ricominciati già da qualche settimana, come hanno dimostrato le prime foto dal set arrivate nei giorni scorsi.



L'uscita nelle sale è prevista per il 4 giugno 2021.