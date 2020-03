Samaritan: sospese per due settimane le riprese del cinecomic con Sylvester Stallone

La produzione di Samaritan con protagonista Sylvester Stallone è l'ultima in ordine di tempo ad aver subito una sospensione di almeno due settimane sulla tabella di marcia per l'intensificarsi delle misure cautelative causate dall'emergenza sanitaria globale del coronavirus (COVID-19).

Secondo quanto riportato da Deadline, le riprese stavano continuando in maniera normale ad Atlanta fino allo scorso sabato, quando si è deciso per sospendere tutto di almeno due settimane, seguendo l'esempio di altre produzioni come The Batman, The Last Duel e Nightmare Alley, solo per citarne alcuni tra tutti i film sospesi nelle ultime ore a causa delle misure d'emergenza contro il diffondersi del coronavirus. Come il film di Matt Reeves e il Red Notice di Netflix, anche Samaritan si fermerà per due settimane.

La pellicola vedrà Stallone nei panni di un supereroe che il mondo non rivede più da parecchio tempo e che crede scomparso a causa di una battaglia colossale due decenni prima. Tuttavia, un giovane scopre che il suo eroe potrebbe essere ancora vivo e parte per un viaggio al fine di scoprire che fine abbia fatto e dove si trovi.

Diretto da Julius Avery, già alla regia di Overlord, e scritto da Bragi F. Schut (Escape Room) con l'aiuto di Mark L. Smith (The Revenant), Zak Penn (Ready Player One), e Chuck MacLean (City on a Hill), il film è basato su un soggetto dello stesso Schut. Nelle ultime settimane abbiamo potuto ammirare alcune prime foto dal set di Samaritan, che ha una data d'uscita ufficiale al momento fissata per il prossimo dicembre, ma visti i recenti sviluppi non è impossibile che non subisca qualche sorta di slittamento più in avanti.

Nel cast al fianco di Stallone ci saranno Javon "Wanna" Walton, Martin Starr (Silicon Valley, Spider-Man: Homecoming, Knocked Up), Pilou Asbæk (Euron Greyjoy ne Il Trono di Spade), Dascha Polanco (Orange is the New Black) e infine Moises Arias (Ender's Game).