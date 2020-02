Samaritan: prime foto dal set e l'entusiasmo del cast per il nuovo thriller di Stallone

Con il successo sempre maggiore dei supereroi e la figura di Sylvester Stallone, che potrebbe uscire da un fumetto, che prima o poi nascesse un film a metà tra i muscoli e il testosterone (elemento cardine delle sue produzioni) e il cinecomic era solo questione di tempo. Adesso il progetto è diventato realtà: ecco la prima immagini di Samaritan.

La foto è stata postata dalla pagina TMZ su Twitter e... Che dire? Quello è decisamente Stallone, ma di certo non la versione di Sly che avremmo immaginato.

Ferito, barcollante e coperto di sangue: non era così che pensavamo di vederlo, almeno non da subito. Ciò potrebbe indicare una caratterizzazione molto diversa da quella cui i supereroi Marvel ci hanno abituati: meno Steve Rogers e più Hancock (2008) con Will Smith.

Intanto, solo pochi giorni fa nuovi membri si sono aggiunti al cast di Samaritan: al fianco di Stallone ci saranno Javon "Wanna" Walton, Martin Starr (Silicon Valley, Spider-Man: Homecoming, Knocked Up), Pilou Asbæk (Euron Greyjoy ne Il Trono di Spade), Dascha Polanco (Orange is the New Black) e infine Moises Arias (Ender's Game).

Proprio dall'account del giovanissimo "Wanna" arrivano alcune foto, prima in compagnia dell'attore davanti ad una statua di Rocky, e poi della sedia che sarà sua fino alla fine della produzione.

I dettagli sulla trama non sono ancora stati resi noti, ma per maggiori dettagli passate dal nostri approfondimenti sul violento protagonista interpretato da Stallone