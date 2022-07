Samaritan, nuovo poster per il cinecomic targato Amazon con Sylvester Stallone!

L'estate, periodo storicamente non particolarmente florido per quanto riguarda il cinema, ci regalerà quest'anno una release che suscita già la curiosità di tutti gli irriducibili fan di Sylvester Stallone: come sappiamo ormai da tempo, infatti, il buon Sly sarà protagonista di Samaritan, nuovo cinecomic targato Prime Video.

La data d'uscita di Samaritan ci è stata svelata un po' di tempo fa: il film con Sylvester Stallone farà il suo esordio il prossimo agosto, dandoci modo di vedere in una versione inedita l'amatissima star di Rocky e Rambo; nel caso in cui qualcuno avesse dimenticato l'appuntamento, però, Amazon è qui a ricordarcelo con un nuovo poster.

C'è proprio il nostro Sly, con cappuccio d'ordinanza e sguardo torvo, in primo piano in questo poster di Samaritan rilasciato pochi minuti fa a ricordarci di non mancare quando questo attesissimo cinecomic farà il suo esordio sulla nota piattaforma streaming; la locandina non ci mostra effettivamente nient'altro oltre al protagonista del film, ma insomma... C'è Sylvester Stallone, abbiamo davvero bisogno di altri elementi per concedergli una possibilità?

Samaritan, vi ricordiamo, seguirà le avventure di un ragazzino alla ricerca di un supereroe creduto morto da anni: l'intenzione del nostro, ovviamente, è quella di scovarlo ancora vivo. Quali sono le vostre aspettative? Fatecelo sapere nei commenti! Al CinemaCon, intanto, Samaritan è stato accolto dagli applausi dei presenti in sala.