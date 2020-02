Samaritan: completato il cast per il thriller supereroistico con Sylvester Stallone

La MGM ha completato il cast di Samaritan, thriller supereroistico con protagonista Sylvester Stallone la cui produzione inizierà ufficialmente la prossima settimana.

L'attore di Euphoria nonché prodigio della boxe delle Olimpiadi Junior Javon "Wanna" Walton reciterà al fianco di Stallone nel ruolo di un giovane ragazzo che decide di scoprire se un mitico supereroe, scomparso 20 anni prima in seguito ad un tragico evento, sia ancora vivo.

Nel film, prodotto dalla neonata Balboa Productions, sono stati scritturati anche Martin Starr di Silicon Valley, Pilou Asbæk di Game of Thrones, Dascha Polanco di Orange Is the New Black e Moises Arias di Hannah Montana. Il regista Julius Avery (Son of a Gun, Overlord) dirigerà il progetto da una sceneggiatura firmata da Bragi F. Schut (Escape Room), e revisionata da Mark L. Smith (The Revenant), Zak Penn (Ready Player One) e Chuck MacLean (City on a Hill). Il soggetto è basato su un'idea originale di Schut.

La data di uscita è fissata per l'11 dicembre, con la distribuzione affidata alla Universal Pictures. Stallone e Braden Aftergood, partner di Balboa Productions, stanno producendo Samaritan come primo progetto autonomo per la loro azienda (Rambo: Last Blood, qualche ora fa nominato a ben 8 Razzie Awards, è stata una co-produzione con Lionsgate e Millennium Film).

