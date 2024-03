Samara Weaving tornerà in Finché morti non ci separi 2: annunciato il sequel

Il sequel di Finché morte non ci separi, di cui si parla da diverso tempo dopo il grande successo dell'originale, è finalmente in dirittura d'arrivo, con il ritorno dell'attrice protagonista Samara Weaving.

Secondo quanto riferito da Jeff Sneider nella sua famosa newsletter The InSneider, Adam Robitel, che ha diretto i film Escape Room e Insidious: The Last Key, è in trattative per dirigere il sequel di Finché morte non ci separi, noto anche come Ready Or Not, horror del 2019 che vedeva Samara Weaving nel ruolo di Grace Le Domas, una donna assalita dalla ricca e spietata famiglia di suo marito la notte del loro matrimonio. Nel primo film praticamente tutti morivano tranne Grace, quindi è difficile immaginare quale sarà la sua storia - ma dal momento che la commedia horror prevedeva una maledizione familiare, forse ci saranno altri parenti da fare fuori.

La ex Fox Searchlight desiderava un sequel di Finché morte non ci separi sin dall'uscita del primo episodio, che incassò 60 milioni di dollari a fronte di un budget di circa 5,5 milioni, ma oltre alla fusione con Disney il sequel fu accantonato perché i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett da allora sono stati impegnati con il franchise di Scream (che ha incluso l'attrice Samara Weaving in un cameo per il sesto episodio) e altri progetti di alto profilo. Curiosamente, lo stesso anno in cui uscì Finché morte non ci separi Robitel conquistò il botteghino con Escape Room, che ottenne un risultato ancora maggiore grazie ad un incasso di 155 milioni di dollari contro un budget di 9 milioni di dollari.

Per altri contenuti recuperate il trailer ufficiale di Finché morte non ci separi.

