Samara Weaving è sporca di sangue nel nuovo poster di Ready or not

Fox Searchlight ha pubblicato un nuovo poster promozionale del film Ready or not, definito una thriller comedy con venature horror, in uscita il prossimo 21 agosto. Nell’immagine si vede un primo piano della protagonista, Samara Weaving, col viso macchiato di sangue.

Ready or not racconta la storia di Grace, una giovane sposa che dovrà sopravvivere a un micidiale gioco al massacro messo in scena dai suoceri. Durante la notte del suo matrimonio, infatti, è invitata dagli eccentrici genitori del marito a partecipare a quella che definiscono una tradizione di famiglia, un gioco simile al nascondino che presto si trasforma però in qualcosa di molto più inquietante, e che costringerà Grace a lottare per la sua stessa sopravvivenza.

Il cast del film comprende tra gli altri anche Andy MacDowell, Adam Brody (Shazam!), Mark O'Brien, Henry Czerny (Revenge), Kristian Bruun (Orphan Black), Melanie Scrofano ed Elyse Levesque (The Originals). Il film è diretto da Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Oplin della scuderia di Radio Silence, su sceneggiatura di Guy Busick e Ryan Murphy.

L’australiana Samara Weaving è nota per aver partecipato al pluripremiato Tre manifesti a Ebbing, Missouri, dove ha recitato accanto ai premi Oscar Frances McDormand (Fargo) e Sam Rockwell. Recentemente è apparsa anche nella serie australiana Picnic ad Hanging Rock insieme a Natalie Dormer di Game of Thrones.

Se non l’hai ancora visto, dai un’occhiata al trailer di Ready or not.