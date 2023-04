Samara Weaving riflette sul 'masochismo' dei suoi ruoli, da Mystery Road a Chevalier

In una recente intervista, l'attrice Samara Weaving ha riflettuto sul ricorrente "masochismo" dei suoi ruoli cinematografici: inizialmente disposta ad accettare qualsiasi cosa per "pagare l'affitto", sta ora partecipando a pellicole di ogni genere.

"Forse sono masochista" ha dichiarato Weaving. "Leggi una sceneggiatura davvero buona, una presentazione altrettanto buona... e non riesci a dire di no. Prendiamo Elizabeth Bonaparte: sono un grande fan del lavoro di Adam Leon. Italian Studies è uno dei film preferiti, quindi la semplice consapevolezza di lavorare con lui mi entusiasma davvero molto. Ed Elizabeth Bonaparte è davvero sciocca. È la prima socialite americana, la prima donna americana milionaria che è riuscita a guadagnare ogni singolo centesimo soltanto con le proprie forze". Per approfondire l'argomento, ecco tutti i dettagli sul biopic di Elizabeth Patterson Bonaparte.

Riguardo l'interpretazione di Marie-Joséphine in Chevalier, così ha aggiunto: "I corsetti sono stretti, ma risultano davvero efficaci. [Il costumista] Oliver Garcia è un genio, e Roo Maurice, il truccature e parrucchiere, aveva gli strumenti più adatti per permettermi di entrare nel personaggio: mi ha ricordato come le donne non avessero autonomia su nulla, non potevano letteralmente muoversi. Di conseguenza, vestirsi richiedeva il supporto di qualcun altro, e lo stesso valeva per andare in bagno. Mi ha aiutato molto rinfrescandomi la memoria su un quadretto del genere. No, le donne non avevano alcun diritto". Si è inoltre paragonata alla protagonista de La bella e la bestia: "Mi sentivo una principessa Disney, specialmente quella vestita di giallo. Ero davvero Belle in tutto e per tutto!".

Classe '92, Samara Weaving viene ricordata per svariati prodotti cinematografici (Monster Trucks, Chevalier, Babylon) e televisivi (Out of the Blue, SMILF, Hollywood). Non per questo mancano gli horror più sanguinolenti, come nel caso di Scream VI e altri progetti – basti pensare a Samara Weaving ricoperta di sangue nella prima immagine di Azrael.