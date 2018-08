Samara Weaving protagonista del nuovo thriller della Fox Searchlight, 'Ready or Not'

L'attrice e modella australiana Sara Weaving sarà protagonista del nuovo film della Fox Searchlight, Ready or Not, le cui riprese inizieranno in autunno.

Il film sarà diretto dai due membri dei Radio Silence, Tyler Gillett e Matt Bettinelli-Olpin. La sceneggiatura è stata scritta da Guy Busick e Ryan Murphy.

La Fox Searchlight ha acquisito i diritti di distribuzione del film lo scorso autunno: la trama è incentrata su una giovane donna che, durante la notte del suo matrimonio, viene invitata dai ricchi ed eccentrici genitori di suo marito a partecipare ad un gioco che fa parte della tradizione di famiglia. Il gioco, ben presto, si trasformerà in un qualcosa di letale e la protagonista dovrà lottare per la propria sopravvivenza.

Tripp Vinson sta producendo tramite la sua etichetta, la Vinson Films. Anche James Vanderbilt, Bradley Fischer e William Sherak di Mythology Entertainment sono legati alla produzione. I produttori esecutivi sono Tara Farney, Tracey Nyberg e Chad Villella, terzo membro dei Radio Silence.

La Weaving ha interpretato il ruolo di Penelope, l'ingenua fidanzata diciannovenne del personaggio di John Hawkes, nell'acclamato Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, di Martin McDonagh. Ha esordito nel 2013 nell'ottimo crime-movie australiano Mystery Road, e può essere vista su Netflix nel film " The Babysitter.

I Radio Silence, trio di registi indipendenti di Los Angeles composto da Gillett, Bettinelli-Olpin e Villella, hanno in precedenza diretto gli horror Southbound, V/H/S e La Stirpe del Male.