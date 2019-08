Samara Weaving preferisce il nuovo film di Tintin all'esordio nel MCU o DC

Intervistata in occasione dell'uscita dell'horror Ready or Not, acclamato negli Stati Uniti in questi giorni, l'attrice Samara Weaving, vista anche in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, ha dichiarato di essere una fan sfegatata dei fumetti di Tintin.

Addirittura, potendo scegliere, la Weaving ha affermato che preferirebbe partecipare al prossimo film di Tintin piuttosto che ad un progetto MCU o DC Films.

"Mio padre è un grande fan di Tintin, quindi sono cresciuta con quelle storie, le ho lette praticamente tutte. Adoro quei fumetti. Sono così divertenti. Ho un cane che è praticamente identico a Snowy, sarebbe bellissimo apparire in un film della serie."

Uscito nel 2011 per la regia di Steven Spielberg e la produzione di Peter Jackson, Le Avventure di Tintin: Il Segreto dell'Unicorno ottenne un ottimo successo di critica e dei buoni numeri a livello commerciale. Da anni è in lavorazione un sequel, questa volta diretto da Jackson e prodotto da Spielberg, con quest'ultimo che qualche mese fa aveva confermato che il nuovo film si farà.

"Peter Jackson deve fare la seconda parte. Se tutto va bene, presto inizierà a lavorare alla sceneggiatura. Dato che ci vogliono due anni di lavoro di animazione sul film, in teoria, non mi aspetterei di vederlo prima di circa tre anni. Ma Peter lo farà, quindi Tintin non è morto!".

