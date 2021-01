Samara Weaving sarà Elizabeth Patterson Bonaparte! Tutti i dettagli del nuovo biopic

Variety riporta che Samara Weaving, la star dell'acclamato horror Finché morte non ci separi, si prepara ad un nuovo ruolo da protagonista per un biopic su Elizabeth Patterson Bonaparte.

Se non avete mai sentito parlare di Elizabeth Patterson Bonaparte ma quel cognome vi dice qualcosa, siete sulla strada giusta: il film biografico - intitolato attualmente Liz - racconterà la storia della prima moglie del fratello di Napoleone Bonaparte, Jerome, donna fondamentale della storia degli Stati Uniti nonché madre fondatrice che Variety definisce come "la prima celebrità del Paese".

Descritto come un Bridgerton o un The Great ambientato negli Stati Uniti, Liz racconta di come Elizabeth Patterson Bonaparte ha rivoluzionato la scena sociale americana al tempo della presidenza di Jefferson. Elizabeth, definita una delle prime celebrità internazionali d'America, era nota per i suoi raffinati gusti in fatto di moda, per la sua arguzia e soprattutto la sua indipendenza. Adam Leon (Gimme the Loot, Tramps) dirigerà il film da una sceneggiatura di Gabriel Neustadt.

Qualche nozione su Elizabeth Patterson Bonaparte: come detto sposò il fratello minore di Napoleone, Jerome, quando aveva solo 18 anni, e quasi immediatamente iniziò a destare scalpore per i suoi abiti e il suo stile di vita modaiolo. Napoleone stesso si infuriò quando scoprì che suo fratello si era sposato con un'americana e gli ordinò di tornare sulle coste francesi per annullare il matrimonio. Jerome non obbedì, e quando in seguito la coppia tentò di tornare in Francia per assistere all'incoronazione di Napoleone, a Elizabeth fu negato il permesso di mettere piede non solo sul suolo francese, ma ovunque nel continente europeo. Grazie al suo legame con il nome Bonaparte, però, Elizabeth in America ottenne l'ingresso in circoli sociali esclusivi e si guadagnò il controllo e l'attenzione del pubblico grazie al suo stile, la sua bellezza e la sua arguzia.

