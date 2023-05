Samantha Weinstein, addio all'attrice del remake di Carrie: aveva solo 28 anni

Samantha Weinstein, attrice, doppiatrice e musicista, nota principalmente per i suoi lavori nel film Lo sguardo di Satana - Carrie e nel cartone animato Babar e le avventure di Badou, è scomparsa a soli 28 anni. La notizia del decesso dell'artista è stata data pubblicamente dalla famiglia della donna su Instagram.

Weinstein è morta domenica 14 maggio a causa delle complicazioni generate da una rara forma di cancro alle ovaie. L'attrice aveva raccontato sui social media la propria esperienza con la malattia nel gennaio 2021, quando raccontò ai propri follower di aver subito un intervento chirurgico d'urgenza per rimuovere "un'enorme cisti che ha inghiottito le mie ovaie". Nello stesso anno scrisse un saggio per LoveWhatMatters.com raccontando l'esperienza con il cancro e il proprio matrimonio, dichiarandosi non binaria.



Ecco le parole della famiglia nel necrologio:"Sam è morta il 14 maggio alle ore 11.25 circondata dai suoi cari al Princess Margaret Hospital di Toronto. Dopo due anni e mezzo di cure contro il cancro e una vita di jet set in giro per il mondo, dando voce ad una pletora di animali dei cartoni animati, facendo musica e conoscendo la vita più di quanto la maggior parte delle persone possa mai fare, è partita per la sua prossima avventura".



Weinstein nacque a Toronto il 20 marzo 1995 e iniziò prestissimo la propria carriera artistica. A sei anni apparve in film come Siblings, Ninth Street Chronicles e The Stone Angel. Nel 2006 la sua performance in Big Girl le valse l'ACTRA Award, la più giovane interprete di sempre ad ottenere il premio. In seguito ha partecipato come attrice e doppiatrice a progetti come The Rocker, Babar e le avventure di Badou e Lo sguardo di Satana - Carrie - scoprite il finale alternativo del film con Chloë Grace Moretz - adattamento cinematografico del 2013 del romanzo di Stephen King, al fianco di Julianne Moore e Judy Greer. Oltre alla sua attività come attrice, Weinstein ha lavorato anche come cantante e chitarrista nella band Killer Virgins.



