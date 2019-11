Sam Worthington raggiunge Russell Crowe nel cast del thriller Georgetown

Sam Worthington, insieme a David Hyde Pierce, avrà un ruolo da co-protagonista insieme a Russell Crowe nel thriller Georgetown, prodotto da Miramax. Scritto e diretto da Joshua John Miller, Georgetown vedrà quindi nel cast anche la star di Avatar, reduce dal film Fractured di Brad Anderson.

Georgetown segue le vicende di un attore, Anthony Miller (Russell Crowe) che si ritrova in un mare di guai, e che perde il contatto con la realtà durante le riprese di un horror soprannaturale. Sua figlia (Ryan Simpkins), con la quale l'uomo non ha molti rapporti, inizia a preoccuparsi per le condizioni del padre, credendo sia ricaduto nelle dipendenze o che ci sia qualcuno che stia agendo nell'ombra.



Per il momento non sono stati svelati i dettagli sui ruoli di Worthington e Price. Nel cast si sono aggiunti anche Chloe Bailey, nel ruolo di un'attrice che recita nel film che sta girando il protagonista, Tracey Bonner e Samantha Mathis.

Tra i produttori ci sono Bill Block per Miramax, Kevin Williamson e Ben Fast per Outerbanks. Sam Worthington negli ultimi mesi ha lavorato al sequel di Avatar, film di James Cameron che nel 2009 gli regalò la fama mondiale, grazie al ruolo di Jake Sully.

A settembre è stato pubblicato il primo trailer di Fractured, dove protagonista ritroviamo proprio Sam Worthington.

Sam Worthington è entrato nel cast di Kid Cudi, diretto da Nicholas Jarecki e co-interpretato da Indira Varma.