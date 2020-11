Sam Worthington: 'Ecco come è iniziata la mia carriera'

Questa sera vedremo Sam Worthington in Hunter's Prayer - In fuga il film del 2017 diretto da Jonathan Mostow ma, l'attore è divenuto noto soprattutto per il suo ruolo da protagonista in Avatar. La sua carriera però è iniziata in un modo assai particolare.

Sembra infatti che Sam Worthington non fosse in alcun modo interessato al mondo della recitazione e che anzi, fosse un po' annoiato dalla richiesta della sua ragazza di allora che aveva preteso di essere accompagnata ad un provino: "Quando avevo 19 anni ero fidanzato con una ragazza che voleva fare l'attrice. Io non ci pensavo proprio alla recitazione, ma ho accompagnato lei a un provino e alla fine hanno preso me!".

Insomma, solo per puro caso Worthington è finito col diventare una vera e propria star di Hollywood. Il suo primo grande tentativo di ricoprire un ruolo iconico ci fu nel 2006, quando insieme ad Henry Cavill partecipò ai provini per sostituire Pierce Brosnan nel franchise di James Bond ma, a quanto pare i due non furono scelti in quanto ritenuti troppo giovani per interpretare il celeberrimo Agente 007. Ma, la fortuna era dietro l'angolo e di li a breve sarebbe stato scelto da James Cameron per uno dei film con il maggior incasso della storia del cinema.

Il ruolo di James Bond è per il momento ancora vacante dopo l'addio di Daniel Craig. Secondo voi, Sam Worthington potrebbe avere un'altra chanche? Fatecelo sapere nei commenti.