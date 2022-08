Sam & Victor's Day Off: arriva lo spinoff del classico teen comedy di John Hughes!

Se avete visto anche solo una volta teen comedy quali "Mamma ho perso l'aereo" o "Dennis la minaccia", dovete conoscere John Hughes e il suo "Una pazza giornata di vacanza". Ora quel film ottiene uno spinoff ambientato nella stessa giornata dal titolo Sam & Victor's Day Off. Ci lavorano i creatori di Cobra Kai.

Forse non uno dei più famosi di John Hughes – sicuramente se comparato alla trilogia dei Mamma ho perso l’aereo – Una pazza giornata di vacanza (Ferris Bueller’s Day Off) è comunque un classico del genere, rimasto stampato nell’immaginario collettivo assieme al suo Matthew Broderick. Vi basti sapere che John Hughes è una delle principali fonti di ispirazione per Ms Marvel con Iman Vellani. Ora, sulla scia del ripescaggio di qualunque spinoff, prequel o sequel immaginabile, quella santa reliquia viene rispolverata dalla cantina per volere di Paramount, che ne ordina uno spinoff.

La premessa interessante di Sam & Victor's Day Off è che il film sarà una storia secondaria per gli altri personaggi principali ambientata nello stesso giorno in cui Ferris (Matthew Broderick), Cameron (Alan Ruck) e Sloane (Mia Sara) hanno saltato la scuola nel film dell'86 . Nel film originale, Sam e Victor erano due camerieri che portavano la Ferrari rossa del padre di Cameron. I personaggi sono rimasti senza nome nel film originale e sono stati interpretati da Richard Edson e dal compianto Larry "Flash" Jenkins. È ovvio quindi come i due verranno sottoposti a recasting.

Dietro gran parte della produzione e della realizzazione ci sono i nomi attualmente impegnati sul sequel di Cobra Kai da Karate Kid, dunque esperti navigati di operazioni di revival. Jon Hurwtiz, Hayden Schlossberg e Josh Heald produrranno infatti il film, mentre il loro capo dello sviluppo Dina Hillier è produttore esecutivo. A bordo anche Paul Young, che ha prodotto il classico comedy Key & Peele con Jordan Peele. Per quanto riguarda la sceneggiatura, sempre un nome da Cobra Kai: Bill Posley. Non c'è ancora un nome alla regia. Nel frattempo, ora che la quinta stagione del suo show è alle porte, un dubbio rimane ancora in sospeso: avete apprezzato il finale di Cobra Kai 4, nonostante i pro e i contro?