grazie al ruolo dell'agente Dixon in Tre Manifesti a Ebbing, Missouri, si è aggiudicato il premio al miglior attore non protagonista. Per si tratta del primo riconoscimento agli Academy Awards, dopo aver ottenuto il Golden Globe al miglior attore, sempre per Tre Manifesti a Ebbing, Missouri.

In carriera, Sam Rockwell ha ottenuto anche l'Orso d'Argento al miglior attore per Confessioni di una mente pericolosa al Festival di Berlino. Durante il discorso di premiazione Sam Rockwell ha dedicato il premio al compianto Philip Seymour Hoffman. Per Rockwell si tratta del primo grande riconoscimento a Hollywood ed è la conferma di una vittoria che dava per favorito proprio l'attore di Moon.