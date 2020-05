Sam Rockwell torna alla commedia: sarà protagonista del nuovo film scritto da Ben Schwartz

Gli ultimi quattro anni sono stati forse i più importanti nella carriera di Sam Rockwell, data la vittoria del Premio Oscar per Tre Manifesti a Ebbing, Missouri e la partecipazione a grandi titoli d'autore come Vice o Richard Jewell, ma adesso il blasonato interprete è pronto a tornare al suo primo amore, la commedia.

Stando infatti all'Hollywood Reporter, Rockwell dovrebbe recitare al fianco dell'amico e collega Ben Schwartz (Sonic, Parks and Recreation) in un film scritto proprio da quest'ultimo, che segnerà dunque anche l'esordio alla sceneggiatura di un lungometraggio cinematografico per lo stimato comico e doppiatore americano.



Del film non si sa purtroppo molto, tranne il fatto che sarà una commedia. Ma con Schwartz alla sceneggiatura e Rockwell a vestire i panni del protagonista principale, non serve onestamente altro per creare aspettative solide, che speriamo solo che la coppia riesca a mantenere a prodotto ultimato. I due hanno comunque già collaborato insieme nella recente british comedy Blue Iguana, diretta da Hadi Hajaig e uscita nel 2018.



Insomma, un progetto che ci incuriosisce molto e di cui non vediamo l'ora di scoprire più dettagli, anche se immaginiamo ci vorrà del tempo prima che possano arrivare altre notizie in merito al film. Il consiglio è di segnarvelo e attendere prossimi aggiornamenti.