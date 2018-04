Sam Rockwell si unisce a Scarlett Johansson in Jojo Rabbit del regista Taika Waititi

Il cast artistico del prossimo progetto diretto dal regista del terzo film stand-alone su Thor, Taika Waititi, si arricchisce con l’arrivo del fresco premio Oscar Sam Rockwell, attore statunitense vincitore agli ultimi Academy Awards nella categoria Miglior attore non protagonista per il ruolo in Tre manifesti a Ebbing, Missouri.

Il lungometraggio della Fox Searchlight vede al centro della storia ambientata nel corso della Seconda Guerra Mondiale un giovane ragazzo tedesco di nome Jojo, il quale aspira ad entrare nelle fila della Gioventù hitleriana e il cui amico immaginario sarà nientepopodimeno che il Führer in persona. Jojo, tuttavia, scopre che nella propria abitazione si nasconde una ragazza ebrea e dopo varie vicissitudini in cui cerca di liberarsi di questa presenza ingombrante, comincerà pian piano a vedere la ragazza come un qualunque essere umano.

Scarlett Johansson interpreterà la madre di Jojo, una donna che lavora in segreto per la resistenza contro il regime nazista. Ad interpretare, invece, il ruolo dell’amico immaginario, nonché leader del partito nazionalsocialista, sarà lo stesso regista Taika Waititi. Il premio Oscar Sam Rockwell, invece, è stato ingaggiato nel ruolo di un capitano nazista che dirige un campo della Gioventù hitleriana.

In Jojo Rabbit, il filmmaker Taika Waititi miscela umorismo e pathos all’interno di personaggi profondamente avvincenti in una satira della Seconda Guerra Mondiale incentrata su un ragazzino di dieci anni che, ridicolizzato dai suoi compagni e non compreso da sua madre, non riesce a capire quale sia il suo posto. Mentre l’ingenuo giovane tedesco lotta per comprendere il suo ruolo in un regime sempre più fascista, egli ricorrerà ad un amico immaginario che può offrirgli consiglio ed aiuto nel cavarsela.

Oltre a dirigere, scrivere e recitare, Waititi produrrà Jojo Rabbit con Carthew Neal e Chelsea Winstanley. Le riprese della pellicola partiranno nel mese di maggio.