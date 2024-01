Sam Rockwell sarà di nuovo Justin Hammer in Armor Wars? I rumor sul film MCU

A piccoli, timidi passi Armor Wars sta finalmente prendendo forma: il film MCU (che inizialmente, come sicuramente ricorderete, era stato annunciato come serie TV da relegare al catalogo Disney+) è uno dei progetti più misteriosi del prossimo futuro del franchise, ma le ultime voci sembrano anticipare novità davvero entusiasmanti.

Del film che secondo Don Cheadle spazzerà via l'ombra di Tony Stark sappiamo effettivamente pochissimo, se non che qualche Avenger potrebbe finalmente fare il suo ritorno dopo un periodo prolungato di assenza: nelle ultime ore, però, qualcuno ha ricominciato a parlare di una possibile comparsa di Sam Rockwell.

A parlarne è stato il noto insider Daniel Ricthman, che oltre a prevedere il ritorno del Justin Hammer già visto in Iron Man 2 ha anche parlato di un regista da annunciare a breve per il film su War Machine: si tratta, ovviamente, di voci che non troveranno conferma finché non saranno gli Studios stessi a parlare, ma viste le parole con cui recentemente Rockwell ha aperto a un suo ritorno nell'MCU (dicendosi interessato anche a Thunderbolts) l'eventualità che il tutto si concretizzi non è certo da escludere. E voi, sperate di rivedere Justin Hammer nel futuro del Marvel Cinematic Universe? Diteci la vostra nei commenti!